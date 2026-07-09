Odissea di Nolan Lupita Nyong’o attacca Omero | troppo poco spazio alle donne nel poema e lo rimprovera in diretta tv

L’uscita del film di Christopher Nolan ispirato all’Odissea ha suscitato polemiche, con l’attrice Lupita Nyong’o che in diretta tv ha criticato il poema di Omero per aver dato troppo poco spazio alle donne. La discussione si concentra sulla rappresentazione femminile nella versione classica e sulla sua trasposizione cinematografica, ancora inedita. La polemica si inserisce nel dibattito più ampio sulla rappresentazione di genere nelle opere storiche e artistiche.

La versione cinematografica dell’Odissea di Christopher Nolan non è ancora uscita nelle sale, eppure ha già scatenato una delle più accese controversie culturali degli ultimi anni. Al centro del dibattito c’è la scelta di affidare il ruolo di Elena di Troia all’attrice keniota-messicana Lupita Nyong’o, decisione che ha diviso critica, pubblico e persino alcuni dei più influenti imprenditori della Silicon Valley. Durante un’intervista con Jake Hamilton per la promozione del film, Nyong’o ha affermato che se potesse parlare con Omero gli direbbe: “Allora, Omero, cosa ne pensi del tempo sullo schermo dedicato a queste donne, considerando quanto poco tempo hai trascorso con loro? “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Lupita Nyongo ATTACKS Homer and The Odyssey

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