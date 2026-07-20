È stato presentato al Giffoni Film Festival nella sezione Giffoni Impact! “Effetto Domino”, il nuovo docu-reality in cinque episodi prodotto da Infinity LAB e Mediaset. La serie, ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, affronta le emozioni più complesse e universali. È disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.

È stato presentato al Giffoni Film Festival nella sezione Giffoni Impact! “ Effetto Domino”, il nuovo docu-reality firmato Infinty LAB e Mediaset. La nuova serie in 5 episodi, ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, esplora le emozioni più complesse e universali ed è disponibile su Mediaset Infinity. Il docu-reality prodotto da Infinity LAB – il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti – in collaborazione con Mediaset per il Futuro, le attività di sensibilizzazione su temi di interesse sociale e ambientale di Mediaset, porta sullo schermo un viaggio unico nel mondo delle emozioni umane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Effetto Domino, il nuovo docu-reality sulle emozioni firmato da Infinity LAB e Mediaset

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Reborn as a fool prince, I save the dynasty and change fate!

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