Effetto Domino il nuovo docu-reality sulle emozioni firmato da Infinity LAB e Mediaset
È stato presentato al Giffoni Film Festival nella sezione Giffoni Impact! “Effetto Domino”, il nuovo docu-reality in cinque episodi prodotto da Infinity LAB e Mediaset. La serie, ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, affronta le emozioni più complesse e universali. È disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.
È stato presentato al Giffoni Film Festival nella sezione Giffoni Impact! “ Effetto Domino”, il nuovo docu-reality firmato Infinty LAB e Mediaset. La nuova serie in 5 episodi, ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, esplora le emozioni più complesse e universali ed è disponibile su Mediaset Infinity. Il docu-reality prodotto da Infinity LAB – il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti – in collaborazione con Mediaset per il Futuro, le attività di sensibilizzazione su temi di interesse sociale e ambientale di Mediaset, porta sullo schermo un viaggio unico nel mondo delle emozioni umane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Reborn as a fool prince, I save the dynasty and change fate!
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Non mi considero sfortunato, perché ripenso a quello che ho fatto ieri. Mi assumo completamente la responsabilità. C’è stato un effetto domino causato da un mio errore, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Con la macchina senza quel danno avremmo po facebook
Dal 18 al 20 Luglio, #Mediaset è al @giffonifilmfest con tre appuntamenti speciali: @Mediafriends_ef presenta il corto in CRESCENDO, @MedInfinityIT la versione restaurata de La gabbianella e il gatto ed #InfinityLAB il docu-reality Effetto Domino. quime x.com
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