Effetto Domino il nuovo docu-reality sulle emozioni firmato da Infinity LAB e Mediaset

Da davidemaggio.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato presentato al Giffoni Film Festival nella sezione Giffoni Impact! “Effetto Domino”, il nuovo docu-reality in cinque episodi prodotto da Infinity LAB e Mediaset. La serie, ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, affronta le emozioni più complesse e universali. È disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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È stato presentato al Giffoni Film Festival nella sezione Giffoni Impact! “ Effetto Domino”, il nuovo docu-reality firmato Infinty LAB e Mediaset. La nuova serie in 5 episodi, ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, esplora le emozioni più complesse e universali ed è disponibile su Mediaset Infinity. Il docu-reality prodotto da Infinity LAB – il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti – in collaborazione con Mediaset per il Futuro, le attività di sensibilizzazione su temi di interesse sociale e ambientale di Mediaset, porta sullo schermo un viaggio unico nel mondo delle emozioni umane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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