Conte lascia il Napoli e si prenota l'Italia | l'effetto domino sulle panchine di Serie A è già iniziato

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte ha annunciato la sua separazione dal Napoli, una scelta che ha già causato ripercussioni nel campionato di Serie A. La sua uscita apre due strade possibili: uno scenario in cui potrebbe assumere un nuovo ruolo nel calcio italiano o dedicarsi ad altre attività, e un altro in cui le squadre già in corsa potrebbero muoversi per trovare un nuovo allenatore. La decisione del tecnico ha generato un effetto domino tra le panchine delle squadre di massima serie.

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La decisione di Antonio Conte di comunicare l'addio al Napoli ha aperto a due scenari paralleli: sulla prossima panchina dell'Italia diventa di fatto il candidato più forte in assoluto, in Serie A ha dato la scossa per il classico valzer delle panchine con De Laurentiis già alla caccia del sostituto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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