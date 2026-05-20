Conte lascia il Napoli e si prenota l'Italia | l'effetto domino sulle panchine di Serie A è già iniziato

Antonio Conte ha annunciato la sua separazione dal Napoli, una scelta che ha già causato ripercussioni nel campionato di Serie A. La sua uscita apre due strade possibili: uno scenario in cui potrebbe assumere un nuovo ruolo nel calcio italiano o dedicarsi ad altre attività, e un altro in cui le squadre già in corsa potrebbero muoversi per trovare un nuovo allenatore. La decisione del tecnico ha generato un effetto domino tra le panchine delle squadre di massima serie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui