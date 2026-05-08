Da Allegri all’effetto domino Conte-Sarri | cosa cambierà sulle panchine di Serie A?

Nell'ultima puntata del podcast dedicato al calciomercato, Fabiana Della Valle ha analizzato i cambiamenti in vista nel panorama delle panchine di Serie A. Si è parlato delle recenti mosse di allenatori, come il passaggio di alcuni tra i più noti a nuove squadre e le ripercussioni di queste scelte sui rispettivi team. La discussione ha preso in considerazione anche l’effetto a catena che potrebbe derivare da questi spostamenti.

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Nell'ultima puntata di Blitz, il nostro podcast dedicato al calciomercato, Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Matteo Brega propongono un focus su tutto quello che potrebbe cambiare sulle panchine della Serie A: Allegri resterà al Milan? Sarri potrebbe dire addio alla Lazio per abbracciare un'avventura partenopea? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul mercato allenatori.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Allegri all’effetto domino Conte-Sarri: cosa cambierà sulle panchine di Serie A? Notizie correlate Dalla Nazionale azzurra parte il domino delle panchine: il futuro di Guardiola, Conte, Allegri passa da quiAttenti a quei due: Max Allegri e Antonio Conte (rigorosamente in ordine alfabetico). Dalla Nazionale azzurra parte il domino delle panchine: il futuro di Guardiola, Conte, Allegri e...Attenti a quei due: Max Allegri e Antonio Conte (rigorosamente in ordine alfabetico). Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I dubbi sul futuro di Conte, la suggestione Sarri-Napoli e l'effetto domino; Napoli, si decide il futuro di Conte: dall’incontro con De Laurentiis all’ombra di Sarri; Napoli, apertura totale di Sarri: si avvicina l'incontro Conte-De Laurentiis, il domino panchine può coinvolgere anche Allegri, Italiano e Palladino; Antonio Conte può aprire il giro di panchine in Serie A per la prossima stagione. I dubbi sul futuro di Conte, la suggestione Sarri-Napoli e l'effetto dominoIl Napoli aspetta il conforto della matematica per la qualificazione in Champions League, un successo col Bologna sancirebbe la sicurezza in tal senso. Poi sarà il momento di parlare del futuro e dell ... 90min.com Napoli, Conte decide tutto: Sarri pronto a tornare in azzurroConte e De Laurentiis verso l’incontro decisivo, Sarri apre al ritorno al Napoli: possibile domino sulle panchine di Serie A. europacalcio.it Sarri al Napoli al posto di Antonio Conte: è un passo indietro o avanti - facebook.com facebook #Napoli, se Antonio #Conte dovesse andarsene, e Maurizio #Sarri dovesse rimpiazzarlo, il #Napoli farà un mercato di colpi mirati: un vice #DiLorenzo, un difensore centrale (Mario #Gila), e il club azzurro potrebbe puntare su #Giovane come vice #Hojlund. x.com