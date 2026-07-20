Effetto Domino è un docu-reality di Mediaset e Infinity LAB presentato al Giffoni Film Festival. La serie esplora emozioni come rabbia, ansia, gelosia, senso di colpa e invidia, attraverso le storie di trenta giovani. Il programma mira a trasformare il confronto sulle emozioni in un’esperienza di ascolto e consapevolezza, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide emotive degli adolescenti.

Presentata al Giffoni Film Festival, la nuova serie originale di Infinity LAB e Mediaset racconta rabbia, ansia, gelosia, senso di colpa e invidia attraverso le storie di trenta ragazzi, trasformando il confronto sulle emozioni in un'esperienza di ascolto e consapevolezza. Non esistono emozioni positive o negative, ma ciascuna di loro ha una funzione. Per scoprire qual è, dovremo indagare in profondità, e con grande sincerità, desideri e paure. È questo in fondo il grande insegnamento di Effetto Domino, docu-reality presentato oggi al Giffoni Film Festival firmato Infinity LAB e Mediaset. Ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, completamente disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, Effetto Domino è in effetti un'inchiesta sul nostro inconscio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Effetto Domino è il docu-reality Mediaset che ci spiega perchè neppure l'invidia è un'emozione negativa

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