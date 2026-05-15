Perché i 5 italiani sono morti alle Maldive? Bombole difettose smarrimento effetto domino | le tre ipotesi

Da ilmessaggero.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque cittadini italiani sono deceduti alle Maldive, suscitando attenzione e interrogativi sulla dinamica degli eventi. Le autorità maldiviane stanno indagando, considerando tre principali ipotesi: problemi alle bombole di ossigeno, un possibile smarrimento durante le immersioni e un effetto domino legato a un incidente precedente. Mentre l’ambasciatore italiano si trova sull’isola e i sommozzatori si preparano a esplorare le grotte dell’atollo di Vaavu, le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause di questa tragedia.

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Mentre l'ambasciatore italiano arriva a Malè e i sommozzatori si preparano a scendere nelle grotte dell'atollo di Vaavu, la polizia maldiviana lavora su tre scenari per ricostruire la morte di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri: un'intossicazione da ossigeno, la perdita di orientamento nel tunnel di coralli, o uno dei cinque rimasto intrappolato trascinando gli altri in una corsa contro il tempo finita male. Perché erano lì, la grotta a 50 metri, le correnti e il giallo della miscela Le operazioni di recupero Sul luogo della tragedia sono arrivate le imbarcazioni della Guardia costiera maldiviana con a bordo sommozzatori della Guardia costiera, della polizia e un esperto italiano che ha già collaborato con le autorità locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Come sono morti i 5 italiani sono morti alle Maldive Le tre ipotesi

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