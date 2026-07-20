Edoardo chi è il figlio di Gerry Scotti e cosa fa

Edoardo Scotti, nato nel 1992, è l’unico figlio del conduttore televisivo. È nato dal matrimonio, ora terminato, tra Gerry Scotti e Patrizia Grosso. Edoardo ha collaborato con il padre in alcuni progetti lavorativi, rafforzando il legame familiare. La loro relazione si è spesso manifestata pubblicamente attraverso foto e dichiarazioni condivise sui social.

Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gerry Scotti, il noto conduttore televisivo. I due sono molto legati e hanno avuto anche modo di lavorare insieme. Edoardo, classe 1992, è nato dal matrimonio (poi naufragato) tra Gerry e Patrizia Grosso. Scotti Junior è un regista appassionato di fotografia e viaggi. Lontano dalla tv per sua scelta, è diventato il CEO di una startup di successo, la Thousand Dreams, basata sull’intelligenza artificiale e sulla creatività umana, già attenzionata da Forbes per i progetti e l’innovazione. Il figlio di Gerry Scotti, chi è Edoardo. Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti, è nato a Milano il 10 marzo 1992 sotto il segno dei Pesci. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Il figlio di Gerry Scotti shock: Mio padre è...

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I nipotini di Gerry Scotti lo vedono in televisione e restano spiazzati: “Ma cosa ci fa lì il nonno?”I nipotini di Gerry Scotti lo vedono spesso in televisione e si sorprendono ogni volta.

Temi più discussi: Edoardo Scotti, figlio unico di Gerry: Oggettivamente è bravo. In camerino vuole riso in bianco, io con i suoi meme ho fondato un'azienda di intelligenza artificiale; Gerry Scotti, il figlio Edoardo: Papà dice che avrebbe voluto esserci di più. Ho lasciato la tv e con i suoi meme ho fondato un'azienda...; Edoardo, figlio di Gerry Scotti: Ho fatto di tutto: anche caricare i camion di notte. Mio padre divo? Un grande professionista, ma nell'infanzia inevitabili mancanze; Edoardo Scotti: Con i meme di papà Gerry ho creato un'azienda di AI. Lui è il mio modello, non mi è mancato nulla.

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