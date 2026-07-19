Edoardo Scotti figlio unico di Gerry | Oggettivamente è bravo In camerino vuole riso in bianco io con i suoi meme ho fondato un' azienda di intelligenza artificiale

Da milano.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Edoardo Scotti, figlio di Gerry, ha dichiarato che suo padre è competente nel suo lavoro. Ha aggiunto che in camerino preferisce riso in bianco e ha affermato di aver avviato un’azienda di intelligenza artificiale utilizzando i meme del padre. Scotti ha anche criticato la televisione italiana, dicendo che tende a riproporre format di successo senza innovare, preferendo mantenere le formule già collaudate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Nella televisione italiana si tende ad andare sul sicuro: se un format ha avuto successo, lo si rinfresca e lo si ripropone. Questo limita la creatività: io volevo fare cose diverse». Ripropongono il format, tipo La Ruota della Fortuna?«Tipo». Che però è diventata un fenomeno.«Sulla Ruota della Fortuna due cose fanno la differenza. Uno: il format è davvero molto buono. Due: il conduttore è bravo». Gerry Scotti. Suo padre.«Mio padre. Oggettivamente un grande professionista. L'operazione aveva i suoi rischi, a partire dal confronto con il mitico Mike. Invece è andata bene». Lei guarda il programma?«Lo guardiamo anche in famiglia, i miei... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

edoardo scotti figlio unico di gerry oggettivamente 232 bravo in camerino vuole riso in bianco io con i suoi meme ho fondato un azienda di intelligenza artificiale
© Milano.corriere.it - Edoardo Scotti, figlio unico di Gerry: «Oggettivamente è bravo. In camerino vuole riso in bianco, io con i suoi meme ho fondato un'azienda di intelligenza artificiale»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giorgio Parisi risolve un rompicapo fisico decennale con l’intelligenza artificiale: “L’IA ha avuto l’idea, ma io l’ho instradata”Un rompicapo fisico rimasto irrisolto per più di dieci anni è stato risolto grazie a un’intelligenza artificiale, con il contributo di un ricercatore...

Gerry Scotti su Sanremo in coppia con De Martino: “Ce lo siamo detto come battuta. Ma io avrei un’idea”Gerry Scotti annuncia di essere pronto a salire sul palco di Sanremo insieme a Stefano De Martino.

edoardo scotti edoardo scotti figlio unicoEdoardo Scotti, figlio unico di Gerry: Oggettivamente è bravo. In camerino vuole riso in bianco, io con i suoi meme ho fondato un'azienda di intelligenza artificialeMilanese, 34 anni, racconta la sua avventura da imprenditore: Io sono la prova che con l'Ai si possono creare posti di lavoro. Papà? Ogni tanto dice che avrebbe voluto esserci di più, ma per me è un ... milano.corriere.it

Gerry Scotti, il figlio Edoardo: Ho chiamato i due creator che hanno inventato i meme su mio padre, si sono licenziati e ora lavoriamo insiemeSe oggi Gerry Scotti domina la televisione con gli ascolti de La Ruota della Fortuna, sui social è diventato qualcosa di ancora più sorprendente: un fenomeno virale capace di conquistare milioni di ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web