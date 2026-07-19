Edoardo Scotti figlio unico di Gerry | Oggettivamente è bravo In camerino vuole riso in bianco io con i suoi meme ho fondato un' azienda di intelligenza artificiale

Edoardo Scotti, figlio di Gerry, ha dichiarato che suo padre è competente nel suo lavoro. Ha aggiunto che in camerino preferisce riso in bianco e ha affermato di aver avviato un’azienda di intelligenza artificiale utilizzando i meme del padre. Scotti ha anche criticato la televisione italiana, dicendo che tende a riproporre format di successo senza innovare, preferendo mantenere le formule già collaudate.

«Nella televisione italiana si tende ad andare sul sicuro: se un format ha avuto successo, lo si rinfresca e lo si ripropone. Questo limita la creatività: io volevo fare cose diverse». Ripropongono il format, tipo La Ruota della Fortuna?«Tipo». Che però è diventata un fenomeno.«Sulla Ruota della Fortuna due cose fanno la differenza. Uno: il format è davvero molto buono. Due: il conduttore è bravo». Gerry Scotti. Suo padre.«Mio padre. Oggettivamente un grande professionista. L'operazione aveva i suoi rischi, a partire dal confronto con il mitico Mike. Invece è andata bene». Lei guarda il programma?«Lo guardiamo anche in famiglia, i miei... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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