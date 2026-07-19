I nipotini di Gerry Scotti lo vedono spesso in televisione e si sorprendono ogni volta. Quando lo riconoscono sullo schermo, si scambiano sguardi confusi e si chiedono cosa faccia lì il loro nonno. Sono ancora troppo piccoli per capire il suo lavoro, ma l’immagine del volto noto appare loro sempre come una presenza insolita e inaspettata.

I nipotini di Gerry Scotti sono ancora troppo piccoli per comprendere fino in fondo il lavoro del nonno, ma ogni volta che lo vedono in televisione restano un po’ spiazzati. A raccontare il simpatico retroscena è stato il figlio del conduttore, Edoardo Scotti, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale ha parlato del rapporto con il padre e della sua famiglia. Edoardo Scotti, 34 anni, è padre di tre bambini, avuti da sua moglie, la giornalista Ginevra Piola. In casa, naturalmente, non manca l’appuntamento con La Ruota della Fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui. Alla domanda se segua il... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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A Gerry Scotti il premio internazionale Gerolamo Cardano 2026: “Incarna un modo di stare in televisione vicino alle persone”Il premio internazionale Gerolamo Cardano 2026 è stato assegnato a Gerry Scotti, noto conduttore televisivo molto apprezzato nel paese.

I nipotini di Gerry Scotti lo vedono in televisione e restano spiazzati: Ma cosa ci fa lì il nonno?I nipotini di Gerry Scotti sono ancora piccoli e quando lo vedono in televisione si chiedono cosa faccia il nonno dentro lo schermo. Il tenero retroscena raccontato dal figlio Edoardo. cinemaserietv.it

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