Ecco la reazione di Chiara Ferragni alla paternità di Fedez

Chiara Ferragni ha commentato l’annuncio della nuova paternità di Fedez, affermando di vivere un momento di felicità condivisa. La influencer non ha fatto riferimenti critici o commenti pubblici su altri aspetti della notizia, mantenendo un tono positivo e pacato. La reazione è stata essenzialmente di approvazione e di soddisfazione, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni specifiche.

Dopo l’annuncio della nuova paternità di Fedez, Chiara Ferragni non si è lasciata andare a sfoghi plateali o frecciate dirette, ma ha innanzitutto sottolineato il suo attuale stato di ‘felicità condivisa’. Chiara, infatti, proprio sabato scorso si sarebbe concessa un momento di svago insieme al nuovo compagno, il manager José Hernández. Insieme si sono goduti il concerto di Bad Bunny a Milano, anche se la data in questione è stata funestata da un improvviso temporale (con annessa grandinata). E dopo aver ballato al ritmo delle hit del musicista portoricano, Ferragni ha deciso di postare nelle sue storie alcune parole dell’artista che l’avevano particolarmente colpita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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