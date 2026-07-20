EasyJet ha impedito l’imbarco della Nazionale italiana di powerchair football, che si stava dirigendo a Glasgow per un torneo internazionale. L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha aperto un’indagine sul motivo del mancato imbarco. La squadra avrebbe dovuto partecipare a un evento di preparazione ai prossimi Mondiali in Argentina, ma il viaggio si è interrotto all’aeroporto di Fiumicino. La compagnia aerea non ha fornito spiegazioni ufficiali sulla decisione.

Doveva essere la partenza verso Glasgow per un torneo internazionale di preparazione ai prossimi Mondiali in Argentina, ma il viaggio della Nazionale italiana di powerchair football si è fermato all’aeroporto di Fiumicino. Agli atleti è stato infatti negato l’imbarco sul volo EasyJet insieme alle carrozzine necessarie per la mobilità quotidiana e per la pratica sportiva, nonostante la documentazione fosse stata trasmessa e autorizzata nei mesi precedenti. L’episodio ha provocato la dura reazione del Comitato italiano paralimpico, del governo e dell’ Enac, che ha annunciato l’apertura di un’indagine per accertare eventuali responsabilità.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - EasyJet blocca la Nazionale italiana di powerchair football, l’Enac apre un’indagine sul mancato imbarco

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