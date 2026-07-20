È deceduto a 75 anni Antonino Marzullo, il Luogotenente che circa cinquant’anni fa ha contribuito a creare il GIS, il reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri. Marzullo era uno dei fondatori di questa unità d’élite, nota per le operazioni di alta difficoltà. La notizia della sua morte si è diffusa tra colleghi e addetti ai lavori, che lo ricordano come uno dei protagonisti della storia del reparto.

LIVORNO – Aveva 75 anni Antonino Marzullo, il Luogotenente che quasi cinquant’anni fa contribuì a dare vita al GIS, il reparto d’élite dell’ Arma dei Carabinieri. A darne notizia è stata l’ Associazione Nazionale Carabinieri, sezione paracadutisti “E. Fregosi”, che ha voluto ricordarlo come uno dei protagonisti della storia dei reparti speciali italiani. I funerali si terranno a Livorno. Soprannominato Comandante Alfa dai compagni d’armi, Marzullo aveva ottenuto il brevetto di paracadutismo militare nel 1973, quattro anni prima di entrare a far parte del nucleo che nel 1977 diede origine al GIS. Nel reparto specializzato in interventi ad alto rischio — dal contrasto al terrorismo alla liberazione di ostaggi — rimase in servizio attivo fino al 2016, quando fu collocato in congedo per raggiunti limiti di età. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - E’ morto il Luogotenente fondatore del GIS

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morto il comandante Alfa, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri e fondatore dei GIS

Notizie e thread social correlati

Morto il comandante Alfa, fondatore del Gis dei carabinieriIl comandante Alfa, veterano del Gis dei carabinieri, è morto domenica sera all’età di 75 anni.

È morto il Comandante Alfa, fondatore del Gis: addio al carabiniere dalla vera identità mai svelataÈ morto il Comandante Alfa, uno dei fondatori del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri, all’età di 75 anni.

Temi più discussi: È morto il Comandante Alfa, tra i fondatori del Gis dei Carabinieri; È morto il Comandante Alfa, fondatore del GIS e il carabiniere più decorato d’Italia; E' morto il comandante Alfa, il carabiniere dal volto segreto che guidò la scorta di Nino Di Matteo; Morto il Comandante Alfa, era tra i fondatori del Gis dei carabinieri.

Il Comandante Alfa, tra i fondatori del GIS dei Carabinieri , è morto all'età di 75 anni. Luogotenente dell'Arma, nato a Castelvetrano nel 1951, era forse il militare più decorato d'Italia. x.com

È morto il Comandante Alfa, fondatore del GIS e il carabiniere più decorato d’ItaliaIl luogotenente Antonio è scomparso all’età di 75 anni. Ha dedicato oltre quarant’anni della sua vita a combattere terrorismo e criminalità ... rainews.it

È morto il Comandante Alfa, aveva 75 anniIl Comandante Alfa (Foto da Facebook 'Comandante Alfa')Il Comandante Alfa (Foto da Facebook 'Comandante ... msn.com

Nuovo al sistema, non capisco il SOC reddit