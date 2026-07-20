È morto il Comandante Alfa, uno dei fondatori del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri, all’età di 75 anni. La sua vera identità non è mai stata resa nota. Originario di Castelvetrano, il carabiniere ha contribuito alla creazione del reparto speciale. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze.

È morto il Comandante Alfa, tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri. La sua identità è sempre rimasta segreta. Scomparso all’età di 75 anni, il Carabiniere era originario di Castelvetrano. La notizia è stata data sui social network attraverso il profilo ufficiale su Instagram dedicato al comandante. “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa. Ci lascia un uomo Speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Vi chiediamo di rispettare questo momento di lutto con discrezione e sensibilità”. Il Carabieniere più decorato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto il Comandante Alfa, fondatore del Gis: addio al carabiniere dalla vera identità mai svelata

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