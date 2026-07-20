È morto il Comandante Alfa tra i fondatori del Gis dei Carabinieri

Da lettera43.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduto a 75 anni il carabiniere conosciuto come Comandante Alfa, tra i fondatori del Gruppo di intervento speciale (Gis) dei Carabinieri. Nato a Castelvetrano, in provincia di Trapani, in Sicilia, il suo nome completo non è stato reso pubblico.

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È morto il carabiniere noto come Comandante Alfa, tra i fondatori del Gruppo di intervento speciale (Gis), il reparto d’elite dei Carabinieri. Aveva 75 anni, era nato a Castelvetrano (in provincia di Trapani in Sicilia) e si chiamava Antonio, ma il suo cognome non è stato diffuso neanche dopo la morte. Si era congedato nel 2016 e aveva scritto diversi libri. Il Gruppo di Intervento Speciale venne creato nel 1978 come squadra speciale dei Carabinieri per contrastare il terrorismo e per altre operazioni rischiose. Il Comandante Alfa prese parte anche alla prima operazione del Gis resa pubblica, per sedare una rivolta nel carcere di Trani nel 1980. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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È scomparso il Comandante Alfa, tra i fondatori del GIS dei Carabinieri

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