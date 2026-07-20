È morto a 50 anni il giornalista di La7 che a giugno aveva condotto un’intervista telefonica con il presidente degli Stati Uniti, un episodio che ha provocato un grave caso diplomatico con il governo italiano.

È morto a 50anni Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 che a giugno aveva fatto l’intervista telefonica al presidente degli Stati Uniti Donald Trump che aveva portato al secondo e più grave caso diplomatico con il governo italiano di Giorgia Meloni. Compatangelo è stato trovato morto a casa sua a Washington, negli Stati Uniti, probabilmente a causa di un malore. Dell’intervista a Trump si era parlato moltissimo perché aveva sostenuto, parlando con Compatangelo, che durante il G7 di quei giorni in Francia Meloni lo avesse «supplicato di fare una foto. Non l’avrei fatta, ma mi ha fatto pena!». La7 aveva diffuso l’audio della telefonata, Meloni aveva risposto dicendosi allibita, e da lì in poi il suo rapporto con Trump si è deteriorato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - È morto Daniele Compatangelo, il giornalista dell’intervista a Trump che ha causato il recente caso diplomatico con Meloni

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