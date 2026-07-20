È morto Daniele Compatangelo il giornalista della telefonata a Trump che ha innescato scontro con Meloni aveva 51 anni

Il giornalista di La7, noto per aver effettuato una telefonata a Trump che ha scatenato uno scontro con la premier, è morto a 51 anni a causa di un malore. La notizia è stata comunicata dai colleghi. Compatangelo era diventato noto per il suo intervento telefonico, che aveva attirato l’attenzione sui media. La sua scomparsa è stata confermata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

È morto a causa di un malore Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 recentemente salito alla ribalta per la telefonata a Trump che ha innescato lo scontro con Giorgia Meloni. Aveva 50 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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