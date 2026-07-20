E’ morto Daniele Compatangelo corrispondente di La7 | strappò a Trump le frasi su Meloni

Daniele Compatangelo, corrispondente di La7, è morto a New York all’età di 50 anni. Tre giorni prima, era in collegamento con il programma “L’aria che tira” davanti alla Casa Bianca. È ricordato per aver ottenuto dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla premier italiana. La sua scomparsa è stata comunicata dai colleghi, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Roma, 20 luglio 2026 – Tre giorni fa era ancora davanti alla Casa Bianca, in collegamento con L’aria che tira. Daniele Compatangelo è morto a New York all’età di 50 anni. A confermare la notizia è stato il TgLa7, la rete per la quale raccontava gli Stati Uniti da Washington. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il decesso sarebbe legato a problemi cardiaci. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha colpito profondamente colleghi e amici, a partire da David Parenzo, con il quale Compatangelo aveva costruito un rapporto professionale diventato, negli anni, un’amicizia autentica. Daniele Compatangelo morto a New York, il ricordo di David Parenzo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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