Lorenzo Pellegrini e la Roma non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. La distanza tra le parti si mantiene significativa, mentre la Juventus si prepara a fare un’offerta concreta. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e le trattative continuano senza risultati definitivi. La situazione rimane in sospeso, con il centrocampista che potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane.

di Luca Fiore Lorenzo Pellegrini e la Roma sono lontani dal trovare l’accordo per il rinnovo: la Juventus è pronta a tentare il blitz decisivo. Il futuro di Lorenzo Pellegrini si tinge di incertezza. Il centrocampista classe 1996, attualmente nella lista degli svincolati di lusso del nostro campionato, non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo contrattuale con la Roma. Nonostante i recenti contatti, le trattative tra l’entourage del giocatore e la dirigenza giallorossa hanno subito una frenata, aprendo scenari di calciomercato molto interessanti per le dirette concorrenti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ostacolo principale della negoziazione non è legato all’aspetto prettamente economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - È gelo tra Pellegrini e la Roma, c’è distanza per il rinnovo: la Juventus pronta all’affondo decisivo. Le ultime

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Lorenzo Pellegrini accorcia le distanze siglando il secondo gol della Roma a San Siro

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