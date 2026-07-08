Pellegrini-Roma rinnovo a un passo | distanza minima tra le parti

Le parti sono vicine a un accordo per il rinnovo del contratto del calciatore che ha trascorso quasi tutta la carriera con la stessa squadra. La trattativa tra il giocatore e il club si sta avviando alla conclusione, con una distanza minima tra le parti. Le firme potrebbero arrivare a breve, confermando il proseguimento della collaborazione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma fonti vicine all’ambiente sportivo indicano che l’intesa si farà.

L’ avventura di Pellegrini con la squadra in cui ha passato quasi tutta la carriera, dalle giovanili al professionismo, andrà avanti, in quanto l’accordo per il rinnovo appare imminente. Il centrocampista è attualmente svincolato ma l’intesa sul rinnovo sembrerebbe attesa nei prossimi giorni, in modo da accoglierlo il 13 luglio a Trigoria per l’inizio della preparazione estiva. L’agente di Pellegrini ha avuto un primo faccia a faccia con D’Amico, con le due parti che accelerano per trovare l’intesa definitiva. Nonostante la stagione poco continua e le critiche dei tifosi, i quali lo mettono in discussione per la poca leadership in campo, Gasperini ha espresso la volontà di puntare ancora sul classe ’96. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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