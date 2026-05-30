Juve neanche Pellegrini | vicino il rinnovo con la Roma Le ultime

Il centrocampista della Roma, con il contratto in scadenza, è molto vicino a rinnovare il suo accordo con il club. La trattativa tra le parti sembra ormai in fase avanzata, senza coinvolgere altri giocatori o club. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, secondo le fonti vicine alla trattativa. La notizia non riguarda altri calciatori, incluso un giocatore della Juventus, che non sono stati coinvolti nelle ultime indiscrezioni.

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Serie A : Contratti in stallo: Dybala e Pellegrini attendono sviluppi dalla Roma

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