Due ragazzine di 15 e 17 anni rapinano una donna in centro a Milano poi mettono il video sui social | in carcere

Due ragazze di 15 e 17 anni hanno rapinato una donna in centro a Milano durante la notte del 25 giugno. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l'episodio, e una delle due ha pubblicato un video dell'aggressione sui social. Le autorità hanno arrestato le minorenni, che sono ora in carcere. La rapina è avvenuta in pieno quartiere centrale, e l'intervento delle forze dell'ordine è seguito all'individuazione delle immagini.

L'episodio si è verificato la notte del 25 giugno scorso, in pieno centro a Milano. Si è ricostruito quanto accaduto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e al video pubblicato sui social da una delle minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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