Donna filmata di nascosto con gli smart glass | prima il video finisce sui social poi arriva il ricatto

Una donna inglese è stata filmata senza il suo consenso mentre indossava degli smartglass, gli occhiali intelligenti, da uno sconosciuto. Dopo la registrazione, il video è stato pubblicato sui social media. Successivamente, l’autore del post ha iniziato a ricattare la donna, chiedendo denaro in cambio della rimozione del contenuto. La vicenda ha suscitato preoccupazioni riguardo alla privacy e all’uso non autorizzato di dispositivi tecnologici.

Una donna inglese è stata filmata a sua insaputa con un paio di smartglass da uno sconosciuto che poi ha caricato la conversazione sui social. Dopo la richiesta di rimozione, l'uomo ha chiesto in cambio del denaro e ha ripubblicato il contenuto anche dopo un primo ban da parte delle piattaforme. È l'ennesima prova del fatto che controllare i contenuti registrati con gli occhi intelligenti rimane ancora molto complesso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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