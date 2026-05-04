A Milano due uomini sono stati condannati a 17 anni di carcere ciascuno per aver ucciso un giovane durante un tentativo di furto in una tabaccheria. L’episodio è avvenuto nel capoluogo lombardo e ha portato all’arresto dei due imputati, che ora devono affrontare la pena stabilita dal giudice. La vicenda ha suscitato attenzione sul tema della violenza legata ai reati predatori nella città.

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Zhou Shu e Chongbing Liu, rispettivamente nipote e zio, accusati di omicidio per aver ucciso Eros Di Ronza che, insieme a un complice, aveva commesso un furto nel loro bar tabaccheria di viale Giovanni da Cermenate il 17 ottobre del 2024 sono stati condannati a 17 anni di carcere ciascuno. Una pena, inflitta dal Tribunale di Milano, che supera la richiesta di condanna (14 anni) formulata dalla pm Maura Ripamonti. I giudici - che non hanno riconosciuto l'aggravante della crudeltà ma solo l'attenuante della provocazione - hanno anche stabilito una provvisionale di 200mila euro per ognuno dei tre figli, e 50 mila euro ciascuno per la compagna e il fratello della vittima.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: ucciso dopo furto in tabaccheria, 17 anni di carcere per i due imputati

Notizie correlate

Omicidio Bader, i due imputati condannati a 9 anni per la morte del 19enne ucciso a calci e pugni alla BarcaBologna, 24 febbraio 2026 – Omicidio alla Barca, il giudice Letizio Magliaro ha condannato a 9 anni ciascuno dei due imputati, Badreddine Krimi, 31...

Leggi anche: Luciano Muttoni ucciso a calci e pugni per 50 euro e una Golf: per i due assassini 23 anni e 6 mesi e 16 anni di carcere, ma niente ergastolo

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ucciso dopo tentato furto a Milano, condannati a 17 anni gestori bar; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Strade sbarrate e chiodi sull'asfalto: assalto da film nel magazzino a San Donato; Barletta, furto nella sede del Pd in via Milano: rubata una cassa e un microfono.

Ucciso dopo tentato furto a Milano, condannati a 17 anni gestori barSono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Shu Zou e Liu Chongbing, gestori del bar di viale Cermenate a Milano imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 1 ... ansa.it

Milano: ucciso dopo furto in tabaccheria, 17 anni di carcere per i due imputatiMilano, 4 mag. (Adnkronos) - Zhou Shu e Chongbing Liu, rispettivamente nipote e zio, accusati di omicidio per aver ucciso Eros Di Ronza che, insieme a un complice, aveva commesso un furto nel loro bar ... iltempo.it

Garlasco: oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Cappa. Notificati dai Carabinieri di Milano gli inviti a comparire al fratello di Chiara Poggi e a Paola e Stefania Cappa. I 3 saranno ascoltati in Procura come persone informate sui f x.com

Garlasco: oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Cappa. Notificati dai Carabinieri di Milano gli inviti a comparire al fratello di Chiara Poggi e a Paola e Stefania Cappa. I 3 saranno ascoltati in Procura come persone informate sui f - facebook.com facebook