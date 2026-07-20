Criminalità giovanile maxi blitz della Polizia in 44 province | 539 arresti e scatta l’allarme per l’odio diffuso sui social

Una vasta operazione di polizia ha coinvolto 44 province italiane, portando all’arresto di 539 persone. L’azione è stata mirata a contrastare la criminalità giovanile. Contestualmente, sono state identificate e denunciate numerose persone per reati legati all’odio diffuso sui social media. La notizia è stata diffusa dalle forze dell’ordine attraverso comunicati ufficiali.

I numeri diffusi dalle forze dell'ordine sono impietosi: una vasta operazione di contrasto alla criminalità giovanile, condotta a tappeto dalla Polizia di Stato in 44 province italiane (e raccontata da Tgcom24), ha portato a centinaia di fermi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Criminalità giovanile, maxi blitz della Polizia in 44 province, 539 arresti

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