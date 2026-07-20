drone solare italiano batte il record del volo

UN PICCOLO drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il drone, denominato "Guardian XL" e sviluppato da Vector Robotics, azienda aerospaziale specializzata nella progettazione e produzione di droni innovativi con sede a Mogliano Veneto (Treviso), ha battuto il primato mondiale nella categoria dei piccoli Unmanned Aerial Systems elettrici sotto i 3 metri di apertura alare. Il volo record si è svolto nei giorni scorsi nelle campagne trevigiane ed ha avuto una durata esattamente di 24 ore e 5 minuti, anche se il drone è atterrato con il 50% della ricarica della batteria e, dunque, avrebbe potuto proseguire la sua missione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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