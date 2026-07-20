Drone solare italiano batte il record del volo
Un drone solare italiano ha stabilito un record mondiale con un volo di oltre 24 ore senza atterrare. Durante l’intera durata, il drone ha trasmesso immagini in tempo reale alla terra.
UN PICCOLO drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il drone, denominato "Guardian XL" e sviluppato da Vector Robotics, azienda aerospaziale specializzata nella progettazione e produzione di droni innovativi con sede a Mogliano Veneto (Treviso), ha battuto il primato mondiale nella categoria dei piccoli Unmanned Aerial Systems elettrici sotto i 3 metri di apertura alare. Il volo record si è svolto nei giorni scorsi nelle campagne trevigiane ed ha avuto una durata esattamente di 24 ore e 5 minuti, anche se il drone è atterrato con il 50% della ricarica della batteria e, dunque, avrebbe potuto proseguire la sua missione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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