Drone elettrico batte il record mondiale e resta in volo 24 ore senza atterrare L' ha realizzato la Vector Robotics | Saranno utilissimi per monitorare gli incendi

Un drone elettrico ha stabilito un record mondiale, rimanendo in volo per oltre 24 ore senza atterrare. Realizzato da una società italiana, il “Guardian XL” utilizza energia solare per funzionare. La durata di volo supera di molto i tempi medi dei droni commerciali. La società ha dichiarato che il drone potrebbe essere impiegato nel monitoraggio degli incendi boschivi. La performance è stata ottenuta senza interventi di atterraggio o ricarica durante il volo.

Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale rimanendo in volo per oltre 24 ore senza atterrare. Il “Guardian XL”, sviluppato da Vector Robotics, azienda aerospaziale specializzata nella progettazione e produzione di droni innovativi con sede a Mogliano Veneto (Treviso), ha stabilito un nuovo primato nella categoria dei velivoli ad ala fissa sotto i 3 metri di apertura alare. Il drone ha percorso oltre 900 chilometri sorvolando le campagne trevigiane per 24 ore e 5 minuti. Al momento dell’atterraggio aveva comunque ancora il 50% della batteria e avrebbe potuto proseguire la propria missione. «Il nostro... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Si parla di: Il drone italiano batte un record mondiale: 24 ore di volo e il 50% della batteria ancora carica.

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