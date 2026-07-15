Un drone a energia solare ha volato per oltre 24 ore, coprendo circa 900 chilometri senza atterrare. Il modello, chiamato “Guardian XL”, è stato progettato per funzionare con energia solare e ha stabilito un record mondiale di durata di volo continuo. La prova si è svolta senza interruzioni, dimostrando la capacità del drone di mantenere il volo per un lungo periodo sfruttando esclusivamente l’energia solare.

Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale rimanendo in volo per oltre 24 ore senza atterrare. Il “Guardian XL”, sviluppato da Vector Robotics, azienda aerospaziale specializzata nella progettazione e produzione di droni innovativi con sede a Mogliano Veneto (Treviso), ha stabilito un nuovo primato nella categoria dei velivoli ad ala fissa sotto i 3 metri di apertura alare. Il drone ha percorso oltre 900 chilometri sorvolando le campagne trevigiane per 24 ore e 5 minuti. Al momento dell’atterraggio aveva comunque ancora il 50% della batteria e avrebbe potuto proseguire la propria missione. «Il nostro... 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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Il record del drone a energia solare: volo di 24 ore per 900 chilometri

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