Nella notte, un uomo di 46 anni è stato fermato dalla polizia a Siena. Durante un controllo, ha tentato di scappare e ha opposto resistenza agli agenti, ferendone alcuni nel processo. È stato arrestato con l’accusa di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

SIENA – Nella notte appena trascorsa, è stato arrestato dalla polizia per fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un uomo di 46 anni residente a Siena. L’uomo si era dato alla fuga a bordo della propria autovettura senza fermarsi all’alt della polizia ed è stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di pattugliamento del territorio, alle 2,30 circa del 6 luglio, all’altezza dell’incrocio tra via Guido da Siena e Strada Petriccio e Belriguardo, si sono imbattuti in un’autovettura sospetta che volevano sottoporre a controllo. L’auto, tuttavia, non si è fermata dandosi alla fuga e allontanandosi repentinamente per via Milanesi e poi, controsenso, con una manovra spericolata in viale Mameli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fugge all’alt della polizia: arrestato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

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Fuggono allalt della Polizia, ma vengono fermati dopo un breve inseguimento

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