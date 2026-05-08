Due giovani sono stati fermati a Napoli durante i controlli della Polizia di Stato, che si sono concentrati nelle strade della città. Un ragazzo di 19 anni e un altro di 23 sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, mentre uno dei due ha anche subito lesioni nell’episodio. La polizia ha portato avanti le operazioni con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità e mantenere la sicurezza pubblica.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato sul territorio cittadino. Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato due giovani, rispettivamente di 19 e 23 anni, con accuse che vanno dalla detenzione illecita di sostanze stupefacenti alla resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il primo intervento è avvenuto in piazza Principe Umberto, dove i poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un 19enne cedere qualcosa a un altro soggetto in cambio di denaro. Insospettiti dalla scena, gli agenti sono intervenuti immediatamente per bloccare la presunta attività di spaccio. Il giovane ha tentato di opporsi al controllo, ma è stato fermato dopo momenti di tensione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, droga e lesioni a pubblico ufficiale: fermati un 19enne e un 23enne

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