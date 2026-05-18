IL VIDEO | Arresti per droga estorsioni e armi | le immagini della maxi operazione antimafia
Questa mattina, i carabinieri hanno condotto una vasta operazione antimafia che ha coinvolto diverse zone, tra cui Aprilia, Cisterna e le province di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria e Novara. Le forze dell’ordine hanno fatto partire un blitz all’alba, portando all’arresto di numerose persone. Sono state diffuse immagini che mostrano i momenti delle operazioni, che hanno permesso di sequestrare droga, armi e di eseguire diverse ordinanze di custodia cautelare.
Sono state diffuse dai carabinieri le immagini della vasta operazione scattata questa mattina all’alba tra Aprilia, Cisterna e le province di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria e Novara. Un’operazione figlia dell’indagine condotta dai militari del Reparto Territoriale di Aprilia dal febbraio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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