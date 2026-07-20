Droga armi e baby gang | maxi operazione di polizia anche a Bologna

Nella giornata di oggi, una vasta operazione di polizia ha coinvolto oltre mille agenti in tutta Italia, con controlli anche a Bologna. L’intervento si è concentrato sul contrasto a gruppi di giovani coinvolti in attività criminali, tra cui traffico di droga e uso di armi. Sono state effettuate numerose perquisizioni e posti di blocco, con l’obiettivo di smantellare le baby gang e ridurre i fenomeni di violenza giovanile. La polizia ha agito sotto coordinamento nazionale.

Il blitz, coordinato a livello nazionale, ha impegnato oltre mille operatori della Polizia di Stato, con controlli estesi anche sotto le Due Torri nell’ambito di una vasta attività di contrasto alle cosiddette “baby gang” e ai fenomeni di violenza giovanile. L’operazione ha interessato, oltre a Bologna, numerose città italiane tra cui Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Palermo, Bari, Verona, Padova, Rimini, Reggio Emilia, Piacenza e Bolzano. Nel corso delle attività sono stati controllati 1.182 immobili, compresi 24 centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, oltre a 117 sale giochi, 543 esercizi commerciali e numerosi luoghi di aggregazione frequentati dai giovani, come piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Milano - Maxi operazione di polizia, oltre mille arresti

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