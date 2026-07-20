Dove vedere Lazio-Lazio Primavera il tennis e lo sport in tv di lunedì 20 luglio

Lazio-Lazio Primavera si gioca oggi, dopo la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, vinta dagli iberici ai supplementari. La giornata sportiva in tv include anche eventi di tennis, ma non sono previsti altri incontri di rilievo nel calcio o in altri sport. La programmazione televisiva si concentra principalmente su questi due appuntamenti, senza ulteriori partite o competizioni di alto livello.

Oggi, dopo la domenica di grande emozione con la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, con la vittoria degli iberici ai supplementari, la giornata calcistica non si preannuncia molto ricca di appuntamenti. Nel tardo pomeriggio, alle 18 in punto, andrà in scena la prima amichevole della nuova Lazio di Gennaro Gattuso contro la Primavera di Francesco Punzi. 18 - Amichevole: Lazio-Lazio Primavera, DAZN Dopo il weekend di finali, oggi, lunedì 20 luglio, prendono il via il torneo ATP di Kitzbühel e l'Estoril Open, così come i tornei femminili di Praga e Amburgo. In Portogallo, in attesa del debutto di Luciano Darderi, vanno... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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