Dove vedere Sinner-Ofner Lazio-Inter e tutto lo sport in tv del 9 maggio

Oggi, 9 maggio, molteplici eventi sportivi sono in programma in televisione. Tra questi, si possono seguire le partite di calcio tra Lazio e Inter e il match di singolare tra due tennisti. In campo anche la Moto GP con la gara sprint e la seconda tappa del campionato. La giornata si presenta ricca di appuntamenti che coinvolgono diversi sport e discipline.

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Tra gli appuntamenti da non perdere di oggi anche la Moto GP con la gara sprint e la seconda tappa del Giro d'Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dove vedere Sinner-Ofner, Lazio-Inter e tutto lo sport in tv del 9 maggio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dove vedere Sinner-Zverev, Inter-Parma e lo sport in tv del 3 maggioLa domenica calcistica del 3 maggio si preannuncia ricca di emozioni, con i riflettori puntati principalmente sulla Serie A e sulla rincorsa ai punti... Dove vedere Pisa-Lecce, Sinner in semifinale e tutto lo sport in tv del 1° maggioIn questo venerdì 1 maggio di festa, il calcio italiano si prenderà la scena principale con l'atteso anticipo di Serie A che vedrà il Pisa sfidare il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sinner-Ofner agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming; Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Ofner: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro); Internazionali d’Italia, oggi Sinner-Ofner: dove vederla in tv e in streaming. Diretta in chiaro?. Sinner-Ofner in chiaro, orario e dove vedere in tv l'esordio del numero 1 al mondo a RomaUn anno dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner torna agli Internazionali BNL d’Italia nuovamente da numero uno del mondo. Oggi sabato 9 maggio l’azzurro fa il suo esordio, dopo il ... corrieredellumbria.it Sinner-Ofner oggi all’ATP Roma, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streamingEsordio a Roma per il numero uno al mondo Jannik Sinner che sfida l’austriaco Ofner al secondo turno. Orario, precedenti e dove vedere il match degli Internazionali d’Italia in diretta TV in chiaro su ... fanpage.it #Sinner, allenamento con #Cobolli al Foro. E dopo Parigi si fermerà fino a Wimbledon Il n.1 al mondo, che domani alle 19 esordirà con #Ofner, non risulta iscritto a tornei sull'erba prima dello Slam londinese x.com Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit