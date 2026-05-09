Dove vedere Sinner-Ofner Lazio-Inter e tutto lo sport in tv del 9 maggio
Oggi, 9 maggio, molteplici eventi sportivi sono in programma in televisione. Tra questi, si possono seguire le partite di calcio tra Lazio e Inter e il match di singolare tra due tennisti. In campo anche la Moto GP con la gara sprint e la seconda tappa del campionato. La giornata si presenta ricca di appuntamenti che coinvolgono diversi sport e discipline.
Tra gli appuntamenti da non perdere di oggi anche la Moto GP con la gara sprint e la seconda tappa del Giro d'Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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