La partita tra Spagna e Portogallo si gioca alle 21 e rappresenta l’accesso ai quarti di finale per entrambe le squadre. È una sfida tra due nazionali iberiche che cercano di qualificarsi ulteriormente nel torneo. La partita si svolge in una fase ad eliminazione diretta, con entrambe le squadre che puntano alla vittoria.

Anche oggi, lunedì 6 luglio, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo: sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo pass per i quarti di finale, con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana, poi, sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. 21 - Mondiali: Portogallo-Spagna, DAZN, Rai 1 e RaiPlay2 - Mondiali: Stati Uniti-Belgio, DAZN La giornata di oggi, lunedì 6 luglio, è all’insegna del grande tennis a Wimbledon, con i colori azzurri protagonisti nel tabellone degli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio: lo sport in tv di lunedì 6 luglio

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