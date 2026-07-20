Dove mangiare il miglior gelato nelle Marche? Ecco la classifica del Gambero Rosso

Il Gambero Rosso ha pubblicato una classifica dei locali con il miglior gelato nelle Marche. La lista si basa su valutazioni e recensioni raccolte nel settore. Il gelato rappresenta un elemento molto popolare durante l’estate, apprezzato da persone di tutte le età. La ricerca si concentra sui punti vendita che offrono prodotti di qualità e varietà. La classifica fornisce indicazioni utili per chi desidera gustare un buon gelato nella regione.

Marche, 20 luglio 2026 - In estate, per combattere il caldo, non c’è niente di meglio di un buon gelato. Piace a tutti, dai bambini agli anziani. Tra tradizione e innovazione, ricette all’insegna della salute con prodotti a chilometro zero e piccole trasgressioni, le Marche sono piene di gelaterie artigianali. I maestri gelatieri sono veri e propri ambasciatori del gusto e tengono alta la bandiera della regione. Ma quali sono le migliori gelaterie d’Italia secondo il Gambero Rosso? I locali (sono le attività nella loro interezza, dal prodotto al servizio, fino all’ambiente, a essere recensite) vengono valutati come sempre con il sistema dei Coni, fino ai prestigiosi Tre Coni assegnati alle eccellenze assolute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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IL MIGLIOR GELATO DA MANGIARE A ROMA!

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