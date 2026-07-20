Nel precampionato, l'allenatore della Juventus sta valutando se Douglas Luiz possa entrare nel suo progetto. La dirigenza sta anche considerando Zhegrova e altri giocatori interni come possibili risorse utili. La decisione si basa su allenamenti e partite di prova per verificare le caratteristiche dei calciatori e la loro adattabilità alla squadra. La valutazione riguarda anche altri elementi presenti nel gruppo, oltre al brasiliano.

Il primo obiettivo che si è dato Spalletti nel precampionato è capire se Douglas Luiz possa far parte o no del suo progetto alla Juventus. Le caratteristiche del brasiliano lo stimolano, ma i calciatori bisogna allenarli e metterli alla prova in partita per comprendere se le sensazioni possano trovare riscontro. Il primo test a Basilea è stato buono ma non perfetto: primi segnali interessanti su come riempire lo sparito del gioco, ma le note che vuole vedere e sentire l’allenatore hanno tonalità più raffinate. Douglas Luiz resta il primo osservato speciale di quel gruppetto di calciatori che hanno preso alloggio alla Continassa per un periodo limitato, in attesa di conoscere il proprio futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Douglas, Zhegrova e gli altri: le risorse interne che possono fare felice Spalletti e la Juve

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