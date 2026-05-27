Zhegrova deludente? Comolli | So che è frustrato mi ha detto questa frase Ma Spalletti ne è felice

Da juventusnews24.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Comolli ha riferito che Zhegrova si sente frustrato, secondo quanto detto dallo stesso giocatore. Spalletti, però, sarebbe soddisfatto delle sue prestazioni.

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