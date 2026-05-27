Comolli ha riferito che Zhegrova si sente frustrato, secondo quanto detto dallo stesso giocatore. Spalletti, però, sarebbe soddisfatto delle sue prestazioni.

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© Juventusnews24.com - Zhegrova deludente? Comolli: «So che è frustrato, mi ha detto questa frase. Ma Spalletti ne è felice»

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