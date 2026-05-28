Il centrocampista brasiliano, tornato a Torino dopo l’esperienza all’Aston Villa, sta creando divisioni tra l’allenatore e il dirigente della squadra. Spalletti e Comolli non sono concordi sulle decisioni da prendere riguardo al suo futuro.

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© Juventusnews24.com - Douglas Luiz spacca la Juve: Spalletti e Comolli divisi sul futuro del brasiliano di rientro dall’Aston Villa. Gli scenari

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