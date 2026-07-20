Douglas Luiz può avere una seconda vita alla Juventus? Spalletti continuerà a valutarlo ma… Cosa filtra

Da juventusnews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Douglas Luiz, rientrato dai prestiti, sta cercando di convincere la Juventus a non cederlo. Il tecnico continuerà a valutarlo nelle prossime settimane, ma la società sta considerando la possibilità di rivalutare alcuni giocatori già in rosa. La Juventus sta analizzando le proprie strategie di mercato e potrebbe decidere di mantenere Luiz, anche se non ci sono ancora decisioni definitive. La valutazione del centrocampista prosegue in attesa di ulteriori sviluppi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Mercato Juventus: Douglas Luiz, di rientro dai prestiti, si gioca le sue carte per convincere subito la dirigenza a non cederlo. Le strategie della  Juve  passano dalla rivalutazione di alcuni elementi in organico. Secondo il  Corriere di Torino, il club bianconero si gioca la carta  Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano potrebbe essere una sorpresa, dopo che  Luciano Spalletti  lo ha schierato titolare nell’amichevole contro il  Basilea. Il test sul  campo  è servito per valutarlo attentamente dopo un’annata complicata, caratterizzata dai prestiti al  Nottingham Forest  e all’ Aston Villa. Quest’ultimo non ha esercitato il riscatto, nonostante i  25  milioni pattuiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

douglas luiz pu242 avere una seconda vita alla juventus spalletti continuer224 a valutarlo ma8230 cosa filtra
© Juventusnews24.com - Douglas Luiz può avere una seconda vita alla Juventus? Spalletti continuerà a valutarlo ma… Cosa filtra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CLAMOROSO: Douglas Luiz può diventare il NUOVO REGISTA della Juve! Spalletti ci crede davvero

Video CLAMOROSO: Douglas Luiz può diventare il NUOVO REGISTA della Juve! Spalletti ci crede davvero ??

Notizie e thread social correlati

Douglas Luiz si gioca tutto in ritiro: verrà valutato attentamente da Spalletti. Cosa filtra ad oggiDurante il ritiro estivo, il centrocampista viene sottoposto a valutazioni da parte di Spalletti, che deciderà se confermarlo in rosa.

Douglas Luiz alla Juve merita una seconda chance! Spalletti, provalo! – VIDEO di Andrea BargioneLa Juventus sta considerando un possibile ritorno di Douglas Luiz per la prossima stagione.

Temi più discussi: Douglas Luiz può avere un'altra occasione alla Juventus? La prova in amichevole e le parole di Spalletti sul brasiliano; Douglas Luiz carico e senza dubbi: l'ultimo post social è un messaggio alla Juve e Spalletti?; Douglas Luiz rientra alla Juve, Spalletti ci prova: lo studierà nel prossimo mese, poi...; Juve, il messaggio social di Douglas Luiz è un indizio di mercato.

douglas luiz douglas luiz può avereDouglas Luiz può avere un'altra occasione alla Juventus? La prova in amichevole e le parole di Spalletti sul brasilianoSchierato titolare nella prima amichevole estiva contro il Basilea, Douglas Luiz ha incassato i complimenti di Spalletti che potrebbe concedergli una seconda occasione alla Juventus. E anche il brasil ... msn.com

douglas luiz douglas luiz può avereJuventus, sorpresa Douglas Luiz: Spalletti può cambiare tuttoDouglas Luiz e Arthur rientrano dai prestiti e saranno valutati da Spalletti. Il brasiliano può ancora convincere il tecnico e ribaltare il suo futuro ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web