Douglas Luiz, rientrato dai prestiti, sta cercando di convincere la Juventus a non cederlo. Il tecnico continuerà a valutarlo nelle prossime settimane, ma la società sta considerando la possibilità di rivalutare alcuni giocatori già in rosa. La Juventus sta analizzando le proprie strategie di mercato e potrebbe decidere di mantenere Luiz, anche se non ci sono ancora decisioni definitive. La valutazione del centrocampista prosegue in attesa di ulteriori sviluppi.

di Luca Fioretti Mercato Juventus: Douglas Luiz, di rientro dai prestiti, si gioca le sue carte per convincere subito la dirigenza a non cederlo. Le strategie della Juve passano dalla rivalutazione di alcuni elementi in organico. Secondo il Corriere di Torino, il club bianconero si gioca la carta Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano potrebbe essere una sorpresa, dopo che Luciano Spalletti lo ha schierato titolare nell’amichevole contro il Basilea. Il test sul campo è servito per valutarlo attentamente dopo un’annata complicata, caratterizzata dai prestiti al Nottingham Forest e all’ Aston Villa. Quest’ultimo non ha esercitato il riscatto, nonostante i 25 milioni pattuiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Douglas Luiz può avere una seconda vita alla Juventus? Spalletti continuerà a valutarlo ma… Cosa filtra

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