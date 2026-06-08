La Juventus sta considerando un possibile ritorno di Douglas Luiz per la prossima stagione. L’allenatore ha suggerito di dargli una seconda opportunità, sottolineando l’importanza di valutare nuovamente il giocatore. La squadra sta analizzando le possibilità di reintegro, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla trattativa.

Douglas Luiz, questa è un’occasione da non sprecare: perché la Juventus la prossima stagione deve dargli una seconda chance. Douglas Luiz torna alla Juventus dopo il prestito all’Aston Villa. Non per caso, non per inerzia: perché qualcuno, a Torino, ha iniziato a chiedersi se non sia arrivato il momento di testarlo davvero invece di considerarlo solo una voce di bilancio. L’Aston Villa ha già comunicato che non eserciterà il diritto di riscatto da circa 25 milioni: il brasiliano rientrerà alla Continassa, con un futuro tutto da scrivere. Parliamo di un centrocampista nel pieno della maturità calcistica: classe 1998, 28 anni, formato in Premier League, oltre 200 presenze e una carriera costruita tra intensità, aggressività e qualità palla al piede. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Douglas Luiz alla Juve merita una seconda chance! Spalletti, provalo! – VIDEO di Andrea Bargione

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Douglas Luiz merita una seconda chance

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Analisi sul fallimento dell'acquisto di Douglas Luiz alla Juventus. youtube.com/live/s1dW93t2O… #Juventus #Juve #DouglasLuiz #Calciomercato #Giuntoli #SerieA #Bianconeri x.com

Douglas Luiz dovrebbe tornare alla Juventus dopo che l'Aston Villa ha deciso di non attivare l'opzione da 25 milioni di euro per firmare il centrocampista in modo permanente. reddit

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