Durante il ritiro estivo, il centrocampista viene sottoposto a valutazioni da parte di Spalletti, che deciderà se confermarlo in rosa. La situazione riguarda la possibilità di mantenere il giocatore nella rosa della squadra per la prossima stagione. Al momento, sono in corso controlli e osservazioni sul suo rendimento in allenamento e sulle sue condizioni fisiche. La decisione finale dipenderà dall’esito di queste valutazioni.

di Luca Fioretti Douglas Luiz si gioca la conferma con la Juventus nel ritiro estivo sotto gli occhi attenti di mister Spalletti. Tutti gli aggiornamenti. Il ritiro estivo della Juventus sarà assolutamente determinante per chiarire in modo definitivo il futuro di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, ufficialmente rientrato a Torino dopo l’ultima esperienza in prestito all’Aston Villa, sarà osservato con grandissima attenzione da Luciano Spalletti, il quale avrà finalmente l’occasione di valutarne da vicino le reali condizioni fisiche e atletiche durante le sedute quotidiane. Come riportato da Sky Sport, le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se il talentuoso giocatore potrà ritagliarsi uno spazio importante nella rosa dei bianconeri per la nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz si gioca tutto in ritiro: verrà valutato attentamente da Spalletti. Cosa filtra ad oggi

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Douglas Luiz 2026 • Fantastic Goals, Skills & Assists

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