il chelsea piomba su rowe assalto in casa bologna

Il Chelsea ha manifestato interesse per Jonathan Rowe, attaccante del Bologna, considerato possibile partente a fine stagione. Il club inglese ha avviato trattative per acquisire il calciatore, che potrebbe lasciare i rossoblu. La società italiana non ha ancora confermato ufficialmente le trattative, mentre il giocatore resta nel mirino dei londinesi. Nessun dettaglio sulle cifre dell’eventuale trasferimento è stato comunicato.

Il Chelsea ha messo nel mirino Jonathan Rowe, stella del Bologna che potrebbe salutare i rossoblu in estate. Il Bologna potrebbe salutare Rowe (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esterno offensivo è stato uno dei protagonisti della squadra rossoblu durante la scorsa stagione, specialmente in Europa League, trascinando i suoi fino ai quarti di finale della competizione, arrendendosi poi all’Aston Villa, vincitore della coppa. Rowe potrebbe essere sacrificato sul mercato dal Bologna che ha bisogno di fare cassa considerato il fatto che il club non avrà gli introiti delle coppe europee durante la prossima stagione. L’inglese, stando a quanto affermato da Il Resto del Carlino, sarebbe finito nel mirino del Chelsea, pronto a fare un tentativo per l’attaccante esterno, valutato circa 40 milioni di euro dai rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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