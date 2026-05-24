LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | entra nel vivo la corsa iridata

Il GP di Francia MXGP 2026 di motocross è iniziato con Herlings che affronta un Vialle molto competitivo. La corsa iridata entra nel vivo, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione. I piloti si sfidano sul circuito francese, mentre gli spettatori seguono la gara attraverso la diretta live. La competizione prosegue con emozioni e sorpassi, mentre gli atleti cercano di conquistare punti fondamentali per la classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Francia 2026, Herlings sfida uno scatenato Vialle. Torna il tempo anche per la classe MXGP di scendere sul circuito della Francia dopo l’MX2, la gara di qualifica si è svolta con Tom Vialle che sigla l’holeshot davanti al pubblico di casa. Appena dietro di lui, l’olandese, Herlings, l’azzurro Adamo e il belga de Wolf lo marcano stretto alla ricerca e del guizzo perfetto. Durante la gara di qualifica, Jeffrey Herlings non perde tempo e si prende la leadership della corsa superando il francese Vialle. L’olandese rimane al comando per tutta la gara senza mai vedere spodestata la propria posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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