Il ministro della Salute del Regno Unito ha rassegnato le dimissioni, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La decisione arriva in un momento di incertezza all’interno del governo e apre la strada a una possibile corsa per la leadership dei Labour. La sua uscita si inserisce in un quadro di cambiamenti politici più ampio, con diversi possibili candidati pronti a presentarsi per assumere il ruolo di candidato alla guida del partito di opposizione.

Erano dimissioni annunciate che, adesso, diventano ufficiali. Il ministro della Salute britannico, Wes Streeting, è il quinto a lasciare il governo di Keir Starmer e lancia così la sua candidatura alla guida del Partito Laburista, in attesa di capire se il primo ministro riuscirà a rimanere a Downing Street nonostante il suo esecutivo stia andando in pezzi. Streeting ha annunciato la sua decisione in una lettera diretta proprio al premier nella quale rivendica i successi nel campo delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (Nhs), “tutti ottimi motivi per rimanere in carica”, ma specifica di “aver perso fiducia nella vostra leadership, sono giunto alla conclusione che sarebbe disonorevole e contrario ai principi farlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uk, nuove dimissioni nel governo Starmer: il ministro della Salute Streeting lascia e prepara la corsa al vertice dei Labour. I possibili candidati

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