Durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali 2026, Donald Trump è stato presente insieme al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Dopo un precedente episodio imbarazzante durante un evento con il Chelsea, questa volta l’ex presidente degli Stati Uniti ha partecipato alla premiazione, che si è svolta tra coriandoli e la coppa sollevata. La presenza di Trump è stata confermata nel contesto dell’evento che ha celebrato i vincitori del torneo.

A lla premiazione dei Mondiali 2026, tra i coriandoli e la Coppa alzata al cielo, c’era anche lui: Donald Trump, di nuovo accanto al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo aver consegnato il trofeo nelle mani di Rodri, capitano della Spagna, il presidente Usa non si è defilato subito come da prassi. Si è invece attardato tra i giocatori, stringendo mani e rallentando il momento più atteso della serata: quello in cui la squadra vincitrice alza la Coppa da sola, senza ospiti ingombranti nell’inquadratura. La finale dei Mondiali 2026: i look più indimenticabili. guarda le foto Il capitano della Spagna Rodri invita Trump ad andarsene. Stavolta, però, capitan Rodri ha giocato il dribbling perfetto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il precedente (imbarazzante) con il Chelsea, il presidente Usa ci riprova sul palco della premiazione della Spagna. Stavolta però le cose vanno diversamente...

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Boy spurn maimed by thugs,yet awaken Ultimate Football System,race Europe stage epic comeback.

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