Alle prime luci dell’alba di sabato, un uomo di 81 anni ha ucciso la sua moglie di 86 anni e poi si è suicidato. La coppia viveva in difficoltà dopo un infortunio della donna. Prima di spararsi, l’uomo aveva espresso il pensiero: «Se le cose vanno male, c’è sempre il fucile». La scena si è svolta in una abitazione privata, senza altri testimoni presenti.

«Se le cose vanno male, c’è sempre il fucile»: parole che facevano presagire l’intento omicida-suicida che evidentemente da un po’ di tempo si era affacciato nella mente di Roberto Rizzioli, l’81enne che all’alba di sabato ha ammazzato prima la moglie Gianna Galletti, 86 anni, per poi puntare la pistola contro se stesso. La confidenza è stata riferita agli inquirenti in questi giorni da una parente dell’uomo, alla quale aveva parlato, evidentemente, del momento di solitudine e sofferenza che la coppia stava attraversando dopo l’infortunio della donna, che l’aveva costretta a letto. Non ci sono dubbi sulla dinamica dei fatti ma la Procura ha comunque disposto l’autopsia sulle salme dei due coniugi, affidata ed eseguita dal medico legale Paolo Fais. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - «Se le cose vanno male c’è sempre il fucile» l'intento dell'omicida-suicida di Bologna: «Dopo l'infortunio della moglie erano in difficoltà»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Se le cose vanno male c’è sempre la pistola» l'intento dell'omicida-suicida di Bologna: «Dopo l'infortunio della moglie erano in difficoltà»Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie di 86 anni e poi si è suicidato all’alba di sabato.

Leggi anche: Bologna, uccide l'anziana moglie malata a colpi di pistola e poi si suicida

Argomenti più discussi: Zucchero: L’unità, la socialità, le cose che vanno dritte, senza politichese - 3/5; Sanità, le pagelle del ministero. L’Emilia-Romagna è sul podio; Fu*k le système è uno dei messaggi di Zucchero a Bologna - 2/5; La scaletta del concerto di Zucchero a Bologna - 5/5.

La Giunta comunale di #Bologna gemellata con la #Duma di #Putin x.com

Matteo Lepore: Ho fatto il tram in 4 anni, i bolognesi giudicheranno questo. Siamo sulla stessa barca, se le cose vanno in ritardo ci rimettiamo tuttiAbbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per finire in tempo i cantieri del tram e li finiremo quest’estate, rispettando i tempi. Il sindaco Matteo Lepore scaccia via le nuvole dal traguardo ... corrieredibologna.corriere.it