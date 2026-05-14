I Pinguini Tattici Nucleari al Quirinale la battuta con Mattarella sul nome della band Il Presidente | Però trascina – Il video

Durante un evento ufficiale al Quirinale, i membri della band Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto una battuta sul nome con il presidente della Repubblica. In risposta, Mattarella ha commentato che il nome “trascina”. È stato registrato un video dell’interazione, che ha mostrato il presidente sorridente mentre ascoltava la battuta dei musicisti. La scena si è svolta davanti ai presenti nel contesto di un incontro pubblico.

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sembra apprezzare il nome dei Pinguini Tattici Nucleari. Oggi, giovedì 14 maggio, il frontman Riccardo Zanotti è stato ospite – insieme ad altri artisti – al Quirinale in occasione della cerimonia per i 145 anni della Siae. Dopo il suo intervento dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e musica, Zanotti si è intrattenuto con Mattarella in un breve scambio diventato subito virale sui social. Parlando dell’origine del nome del gruppo, il cantante ha scherzato: «Ci siamo messi a trovare il nome più assurdo, con la stupidera da ragazzi». Una battuta che ha divertito il Capo dello Stato, che sorridendo ha replicato: «Però trascina».🔗 Leggi su Open.online

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