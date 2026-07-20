Dopo Ferrovie per Salvini è il turno di Enac | meglio commissariare che governare?

Salvini ha espresso dubbi sulla gestione di Enac, chiedendo se sia preferibile commissariarla invece di affidarle un governo diretto. La questione si inserisce nel contesto di polemiche sulla nomina di Alexander D’Orsogna come Direttore Generale, considerata un esempio di nomine politiche che antepongono le poltrone al merito. La discussione si accende a un anno da quando si sollevarono dubbi sulla stessa logica applicata a Ferrovie.

Un anno fa ci eravamo interrogati su come la nomina di Alexander D’Orsogna a Direttore Generale dell’ENAC rappresentasse l’emblema di una politica delle poltrone che ha definitivamente scavalcato il merito. Oggi, a distanza di dodici mesi, il quadro non solo si è confermato, ma si è aggravato, trasformando quella nomina contestata nel presupposto di una crisi di governance che rischia di travolgere l’intero Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Dall’aeroporto di Ancona ai vertici nazionali: un curriculum controverso La scelta di D’Orsogna, formalizzata nel maggio 2025 con un incarico quinquennale, aveva già suscitato più di una perplessità.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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