Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale ha assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico e nelle politiche di sviluppo. Le recenti discussioni si concentrano sulla necessità di regolare l’uso di questa tecnologia per evitarne un utilizzo incontrollato, che potrebbe portare a conseguenze imprevedibili. Le autorità stanno lavorando per stabilire norme chiare e procedure che guidino l’adozione dell’IA, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e proteggere i diritti dei cittadini.

Governare è meglio che subire. Altrimenti è solo caos allo stato puro e nessuno ci guadagna. L’Intelligenza Artificiale è una di quelle rivoluzioni che non possono essere ignorate. Piuttosto va decifrata, compresa e poi messa al servizio della crescita e del benessere. E la parola d’ordine, quando si parla di cambiamento, è regole. Hanno preso il via da questo concetto i lavori del convegno Governare la trasformazione nell’era dell’IA. La compliance come leva di competitività, organizzato e promosso da Formiche, in collaborazione con CSQA, primo organismo di certificazione in Italia nel settore agroalimentare e nel controllo e valorizzazione di prodotti Dop, Igt e Stg e attivo anche nella sostenibilità, servizi digitali e sicurezza IT, Sanità e Salute e formazione, presso Terrazza Civita. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Governare è meglio che subire. Come fare dell’IA un’alleata della crescita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Influencers, Cowardice, and the Collapse of the West

Sullo stesso argomento

Sanremo: l’IA non è nemica ma alleata dell’uguaglianzaIl dibattito sull’intelligenza artificiale uscirà dai confini accademici per approdare al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove giovedì 12...

Come governare la trasformazione al tempo dell’IAIn un’epoca di rapida trasformazione digitale, l’adozione diffusa dell’Intelligenza Artificiale e l’evoluzione delle minacce cyber stanno ridefinendo...

Governare è meglio che subire. Come fare dell’IA un’alleata della crescitaGovernare è meglio che subire. Altrimenti è solo caos allo stato puro e nessuno ci guadagna. L’Intelligenza Artificiale è una di quelle rivoluzioni che non possono essere ignorate. Piuttosto va decifr ... formiche.net

C’è una domanda che racconta questo governo meglio di qualsiasi sondaggio: chi parla davvero per l’Italia in Europa? Giorgia Meloni o Antonio Tajani? Oggi Tajani, intervistato da Il Messaggero, ha detto chiaramente che l’Europa dovrebbe superare il diritto x.com

Non è respingendo i migranti che si governa l’immigrazioneLa settimana appena trascorsa è stata mediaticamente dominata da un robusto sciame di indignazione rivolto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, accusato con buone ragioni di avere una parte non ... ilfoglio.it