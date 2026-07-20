diventa mamma a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistita

Una donna di 57 anni ha partorito grazie alla procreazione medicalmente assistita. L'evento si è verificato in una clinica del Napoletano. La madre ha dato alla luce un bambino senza complicazioni. La nascita è avvenuta nelle ultime settimane, senza segnalare problemi di salute. La notizia è stata confermata dai medici coinvolti nel trattamento. La donna ha espresso soddisfazione per aver realizzato il desiderio di diventare madre a questa età.

Cinquantasette anni e l'emozione più grande della vita: diventare mamma. Arriva da Castellammare di Stabia, nel Napoletano, una di quelle notizie che fanno bene al cuore: la storia di una coppia di genitori che grazie ai passi da gigante fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia sono riusciti a coronare il sogno di diventare genitori., L'importante "traguardo" è stato raggiunto a Villa Stabia. L'équipe, diretta dal dottor Alfonso Maria Irollo, era composta da diversi specialisti che hanno accompagnato la paziente, non italiana, durante l'intero percorso di procreazione medicalmente assistita e poi durante la gravidanza e il parto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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prego che tu arrivi in posti in cui non ho mai messo piede e spero che tu diventi quello che non sono mai diventata. Buon 11° compleanno Antonio. Goditi l'anno speciale che ti aspetta. tantissimi auguroni amore mio da mamma papà e Sara x.com